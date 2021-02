Además de por su característico sentido del humor, si hay algo que rápidamente define a Quique Jiménez 'Torito' son sus extravagantes peinados. Al colaborador de ' Viva la vida ' le gusta cuidar y llamar la atención con su imagen y para muchos su nombre y sus rastas continúan yendo de la mano a pesar de que se deshiciera de ellas hace años. El reportero se atreve con todo. Tintes, mechas, tupés imposibles… no hay nada que se le resista. De un tiempo a esta parte, llevaba un pelo bastante 'normal' teniendo en cuenta que es de él de quien hablamos. Corto por los laterales y largo por arriba, ha ido jugando con su pelo consiguiendo diferentes peinados. Cansado de tanta 'formalidad', el televisivo ha querido jugársela una vez más y ha acudido a un conocido salón de belleza de la capital para sorprender a sus seguidores con un cambio de look radical.

Con el pelo alborotado, las raíces canosas y bastante descuidado. Así llegaba el colaborador de televisión a la peluquería de Alberto Dugarte, donde no ha dudado en compartir a través de su cuenta de Instagram su increíble antes y después. Él mismo anunciaba a sus fans que iban a flipar con el cambio y, la verdad, no ha defraudado. "Hoy ha tocado cambio de look en Alberto Dugarte; el resultado mañana. ¡Vais a flipar!", escribe junto a una imagen con la que consigue mantener en vilo a sus seguidores. "Gracias Alberto por tener en Madrid uno de los mejores salones de España, y un fantástico equipo con Juan Benicio", concluye.