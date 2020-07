Rocío Carrasco habla sobre su relación con Fidel Albiac: "Lo dejaría todo por amor"

Rocío Carrasco ha vuelto a sorprender a todos con sus declaraciones. La madre de Rocío Flores se ha pronunciado sobre su pareja en el programa ‘Lazos de sangre’, donde trabaja como colaboradora’. En esta ocasión, la ex de Antonio David Flores ha hablado sin tapujos sobre su relación con Fidel Albiac , al que nuevamente ha dedicado unas emotivas y cariñosas palabras.

La colaboradora de televisión ha declarado su amor incondicional por Fidel y no ha dudado en señalar que es su “alma gemela” y que por él estaría dispuesta a “renunciar a todo”. Cuando su compañero Boris Izaguirre le ha indicado que ella ya ha encontrado a su media naranja en Fidel, ella no ha dudado en reconocerlo con una gran sonrisa: "Sí, la he encontrado".