Marta Castro y Rodri Fuertes se instalan en su nueva casa a 6 semanas del nacimiento de su hija

Natalia Sette 09 MAR 2026 - 12:01h.

La pareja de futuros papás graban un emocionante video despiendose del que ha sido hasta ahora su hogar

Marta Castro y Rodri Fuertes viven uno de los cambios más importantes de su vida a 6 semanas del nacimiento de su hija. El exconcursante de ‘GH’ y la exconcursante de ‘GH VIP’ se han instalado por fin en su nueva casa y han publicado un vídeo muy especial despidiéndose del que ha sido su hogar durante años.

Hace unas semanas, la pareja sorprendía a sus seguidores anunciando que la mudanza a su nueva casa había llegado mucho más pronto de lo que esperaban . Ambos tenían claro que querían esperar hasta después de verano para mudarse. La casa necesitaba una reforma y querían que la niña naciera primero para después centrarse en construir un hogar en un espacio nuevo.

Por circunstancia de la vida, han tenido que hacer antes y se han despedido con mucha pena de su, ahora, antigua casa. “Empezamos a despedirnos de toda la casa. Tenía sentimientos encontrados, estaba muy feliz por todo lo que está por venir y muy triste de despedirme de esta etapa”, dice con voz nostálgica en el video mientras muestra cómo ha sido la mudanza.

A pesar de la pena que sienten, la pareja de futuros papás está feliz de comenzar una nueva etapa en la casa de sus sueños. “Ya estamos instalados por fin, nueva casa, nueva etapa y mucho más felices si cabe”, ha puesto acompañando al video. También han dedicado un momento a agradecer a todos los trabajadores que les han ayudado con la mudanza. “Tenemos que dar las gracias a todo el equipo de mudanza por todo el trabajo, profesionalidad y una mudanza sin estrés es posible”, ha escrito con sinceridad.

Con el embarazo a punto de llegar a termino, la influencer no ha podido implicarse al 100% pues su cuerpo ya no le permite hacer tantos esfuerzos. De hecho, ella misma ha admitido que el estrés le ha pasado factura estas últimas semanas. Una vez instaldos, los creadores de contenido quieren centrarse ahora únicamente en su bebé y tenerlo todo listo para su llegada. Ambos se mueren de ganas de conocer a su pequeña y de ser por fin padres juntos.

Todavía no han mostrado mucho de la nueva casa, pues con las reformas qu tienen que hacer, no estará lista hasta dentro de unos meses. Aún así han ido enseñando algunos detalles como el salón o los espacios exteriores.