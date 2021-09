El exconcursante de 'GH' ha tratado de llamar a la calma a sus seguidores y a que dejen de opinar sobre un tema que resulta mucho más complicado de lo que se piensa y que para su pareja tiene consecuencias. Tras unas semanas de guardar silencio y en las que no se sabía en qué punto estaban, Rodri Fuertes ha dejado claro que no va a permitir que carguen más contra su novia:

"Estoy alucinando... Que si mala madre, que si debería hacer esto o aquello ...Dejad de juzgar con esa facilidad algo que no conocéis", ha dicho el novio de Adara por todo lo que se está cargando contra ella. Para el valenciano no es solo un tema delicado y que le afecta al verla a ella mal de ánimo, sino que también cree que se trata de "un tema delicado", del que no se debería opinar tan ligeramente.

Después de su defensa también el exconcursante de 'GH' se ha visto envuelto en los comentarios más críticos porque los hay que han dudado de sus palabras y de si esto que pide "no lo hace por amor, sino porque le aumenten sus seguidores". Otros le piden a él que interceda y no le deje mandar mensajes para que no meta en nuevas polémicas con su ex: