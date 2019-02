Romina Malaspina posa en ropa interior: “Para los que me llamaron gorda asquerosa”

telecinco.es

La que fuera concursante de 'Supervivientes' ha confesado que en durante su infancia sufrió acoso por su físico. Romina Malaspina ha posado en ropa interior, respondiendo a todos aquellos que de pequeña se metían con ella por "estar gorda".

Romina Malaspina ha posado en ropa interior en su perfil de Instagram, presumiendo de su cuerpo y desvelando que durante su infancia recibió acoso por no tener una talla normativa. "Quiero darles las GRACIAS a todas aquellas personas que alguna vez me juzgaron, se burlaron de mi y me subestimaron, diciéndome que era una gorda asquerosa, un elefante, que no iba a llegar nunca a nada, hasta que me tenía que “matar” por estar tan gorda", ha confesado la exconcursante de 'Supervivientes'.

La argentina ha hecho balance sobre las críticas que recibe día a día tras convertirse en un personaje público y ha asegurado que, después un tiempo de aceptación, ahora es una mujer fuerte a la que no le afectan los comentarios negativos que le ponen por redes. "Quiero que sepan que hoy, me hicieron INVENCIBLE. En su momento no fue fácil soportar las críticas que tanta exposición mediática implicaba, más aún siendo una chica normal y que en el transcurso de meses miles de personas estaban opinando de mi vida, pero gracias a todo eso que me hizo extremadamente fuerte (mucho más de lo que ya era) y hoy nadie me derriba con nada", ha comentado.

Además, la exconcursante de 'Supervivientes' ha lanzado un mensaje de apoyo a todos los que estén pasando por una situación similar a la que ella misma sufrió, aconsejando que solo cambien su físico si de verdad quieren y no por las críticas que pueda suscitar. "Solo quiero transmitirles a esas personas que están pasando por un mal momento físico QUE JAMÁS PERMITAN que los comentarios de terceros les afecten o los haga sentir mal. No permitan que gente que ni se quiere a sí misma opine de sus vidas. Si tienen ganas de cambiar, que sea solo por sentiros mejor a ustedes mismos y no para complacer a nadie. Hay que hacer lo que a uno lo haga feliz. Todo lo demás que te resbale", ha asegurado.

Por último, Romina le ha dedicado unas últimas palabras e a aquellas personas que se metieron con ella y, en general, a todos esos que se permiten opinar sobre el físico de los demás. "APRENDAMOS A RESPETAR A TODOS Y DEJAR DE JUZGAR. Dejemos de meternos con temas tan delicados. Me encantaría ver el progreso de todos esos haters que en su momento intentaron hacer daño y seguramente no solo a mi, quisiera ver cómo es su vida, todo lo que han logrado hasta hoy".

