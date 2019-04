Rym 'MyH' cambia radicalmente de look en su último viaje a Bali

La que fuera tronista de 'MyHyV', tras realizarse un duro tratamiento capilar, sufrío un percance en octubre del año pasado que le obligó a cortarse el pelo de manera radical. Muy enfadada por todo lo ocurrido, Rym, además de posar con su nuevo look, compartió con sus seguidores todos los detalles de por qué ha terminado con el pelo totalmente quemado. "No es por el pelo, el pelo crece y gracias a dios me gusta corto, pero a mí lo que me ha molestado han sido las maneras", explicó indignada la extronista de 'MyHyV'.