Sandra Barneda manda un mensaje a Rocío Carrasco: "Es importante que recupere la tranquilidad"

Con una sonrisa que no se le borra de la cara, Sandra Barneda ha regresado de vacaciones y lo primero que ha recibido a sido una distinción a su labor de presentadora. Tras el parón de 2020, la periodista recogía junto a otros compañeros como Carlota Corredera su premio como Mejor Presentadora en los Galardones La Alcazaba en Ávila . Allí no solo ha hablado del parón que ha hecho y de sus días de descanso, sino que también ha tenido unas palabras para su amiga Rocío Carrasco .

La periodista, que ha confesado estar muy desconectada y que no vio la reaparición de la hija de Rocío Jurado en la televisión, sí que ha mantenido un deseo para ella que ha manifestado: "Creo que es importante que recupere la tranquilidad", ha dicho Sandra Barneda, alzando una vez más su voz a favor de ella.

No es la primera vez que la presentadora de 'La última tentación' saca la cara por Rocío Carrasco. Sus años juntas cuando coincidieron en 'Hable con ellas' significó el inicio de una bonita amistad que se mantiene hasta ahora. Barneda ha llegado a pedir en sus redes que "no se cuestione ni la sonrisa ni el sufrimiento" de Rocío Carrasco y no ha dudado en demostrar que está con ella tras su testimonio, aunque le cueste pronunciarse sobre el tema en público.