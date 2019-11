Saray Pereira ‘GH’ posa con su marido y enseña cómo ha crecido su hijo: “Son mis amores”

La publicación no ha sido una sola imagen de la hija de Pilarita con su marido y su hijo sino que han sido varios boomerangs los que ha publicado a través de un hilo que ha titulado como “Mis amores”. En los diferentes vídeos la gallega ha compartido la mayor de sus sonrisas bajo las etiquetas como ‘morimos de amor’, ‘nuestro rey’, ‘príncipe’ o ‘hasta el fin’.

Y no ha sido la única publicación en la que podemos ver el buen momento personal que vive la gallega. También a través de su perfil en Twitter, Saray ha compartido una entrañable galería de cuatro imágenes en las que se ve como papá e hijo se comen a besos.

La nueva vida de Saray 'GH': madraza y feliz junto a su marido

La de Ferrol, que conocimos en la edición número once de ‘Gran Hermano’ y consiguió llegar a la final, está encantada con su nueva vida. Aunque no se llevó finalmente el maletín, la ex gran hermana ha conseguido construir una vida feliz al lado de su pareja y su pequeño. Así, su vida ha cambiado por completo y lo único que sigue conservando de cuando entró en ‘GH’ es su característica melena rubia y su eterna sonrisa.