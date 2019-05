Silvia 'MyH' reaparece enamorada tras abandonar el trono: "Te quiero"

"Si, DUBÁI. Sé que he decepcionado a mucha gente, que no he hecho las cosas bien, que no esperabais, ni yo misma, este FINAL. Pero a veces uno hace cosas que ni él mismo espera . Quiero que sepáis que nada de lo que hice fue con mala intención. Me vi acorralada por estas críticas que ahora me toca asumir. Pero, en el fondo, me voy satisfecha. Mi objetivo era salir ilusionada y feliz. Aunque lo haya encontrado fuera, así me siento. Y a ti Christian, gracias por todo. Te quiero". Con estas palabras, la extronista ha confesado que está enamorada de él a través de Instagram.