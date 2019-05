Jorge Javier Vázquez destapa las mentiras que se han dicho sobre él: "Tomé la decisión de no leer nada sobre mí"

El presentador de 'Supervivientes' se ha quedado muy sorprendido al ver publicado que había sido él quien había echado a su amigo Raúl Prieto de 'La Fábrica de la tele', productora de 'Sálvame' entre otros programas. Pero esto no es todo, Jorge Javier ha llegado incluso a leer que Isabel Pantoja exigía que él no estuviera presentado 'Supervivientes' para ir a la isla de Honduras, algo que es totalmente falso como hemos podido ver.

El hecho de ver publicadas tantas informaciones falsas sobre él, ha hecho que Jorge Javier haya tomado la decisión de no leer nada que se publique sobre su persona. "Tomé la firme decisión de no volver a leer absolutamente nada de lo que se publicara sobre mí pocos días después de mi operación", confiesa. Jorge Javier tuvo que ver como relacionaban su ingreso en el hospital con problemas de alcohol y drogas, algo que no debe ser nada agradable cuando te encuentras tumbado en una camilla recuperándote.