Silvia Sicilia confiesa que padece una infección en la cara: "Es desagradable"

A través de sus 'stories' de Instagram, Silvia Silicia ha explicado que algo no iba bien en su cara. La extronista de 'MyHyV' lo ha contado así: "Vengo del dermatólogo y me ha mandado esto para mi cara porque tengo una infección. Antibiótico, cortisona, o sea que voy a engordar durante una semana, una emulsión para la cara durante una semana y luego vamos a empezar haciendo un peeling. Si me ven hinchada es por esto".

Desde 'Outdoor', hemos podido hablar con ella para que nos cuente cuáles son los motivos exactos que le han provocado esta infección y nos ha contado lo siguiente: "Tengo una dermatitis grave. El médico me ha dicho que tenía los poros abiertos y que tenía una infección. No se ve muy exagerado, pero si me molesta bastante. Me pica y es desagradable".