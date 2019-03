Pablo, ex de Oriana, destrozado al enterarse de su nuevo romance: "Me deshidraté llorándote"

Tras enterarse de que Oriana Marzoli está de nuevo ilusionada con su ex, el que también fuera su novio, Pablo , se ha sincerado en redes sobre sus sentimientos por ella. Aunque parecía que tras la ruptura había quedado una bonita amistad entre ellos, a juzgar por sus palabras, Pablo aún no ha olvidado a la que fuera tronista de ' MyHyV ' y continúa dejando la puerta abierta a una segunda parte de su historia de amor.

Después de confesar que su último libro estaba inspirado en Oriana, parece que el escritor se ha sentido muy decepcionado con la que fuera su chica al conocer que esta ha vuelto con su ex. El poeta se ha sincerado a través de sus redes sociales, donde le ha escrito unas emotivas palabras a la que fuera su chica, confesando lo mucho que sigue sintiendo por ella. "Me desgarré el corazón, te miré a los ojos y te susurré “ojalá te quieras como yo te quiero”. Habría dado mi vida tan solo por poder verte sonreír, por mí, una vez más", ha comenzado explicando Pablo en una sincera carta que ha escrito en su perfil de Instagram.

"Eras California, todos mis sueños en las playas de Los Ángeles terminaban bañados en cada milímetro de tu piel. La de mapas que tracé en ella sin que te dieras cuenta, cada vez que caías dormida en el salvavidas de mis brazos. Cada noche observo las estrellas, preguntándome si al mirarlas, me imaginas a mí, y a todo lo que podríamos haber sido, de no haber sido nosotros", ha comentado.

Con esta romántica declaración, el profesor de tenis ha desvelado nuevos detalles de su ruptura con la protagonista de 'Crazy Trip Tailandia', asegurando que para ella lo suyo es una historia finalizada. "Durante meses me deshidraté llorándote cada vez que me latían todas las ganas que aún me quedaban de ti. Que duro es ver cómo quién más amas cierra la puerta con un “hasta siempre”. Me ahogué en noches de sexo y drogas, donde tu ausencia, ponía la sobredosis de todo lo que se quedó escaso",

Por último, el poeta ha publicado a través de sus 'stories' de Instagram un misterioso mensaje, dedicado a una persona que le ha hecho mucho daño. A juzgar por sus palabras, parece que Pablo habría considerado una traición que Oriana haya vuelto con su otro ex y no ha dudado en mandarle una nueva indirecta a su ex, confesando su deseo de desaparecer de las redes por un tiempo: "Me ha quemado la hipocresía de la gente, quiero algo mejor en mi vida. Estoy cansado de los modernos que siguen modas por su propia falta de personalidad, de los insusltos y de los que dicen ser mis amigos y luego me apuñalan (esta va por ti, 'amiga')".