Silvia Sicilia 'MyHyV' encuentra el amor y le dedica unas palabras: "Así somos y seremos una familia"

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha confesado que su corazón vuelve a latir de nuevo ¡por amor! Silvia Sicilia ha asegurado que está feliz, que ha conocido a alguien, que prefiere que quede en el anonimato, pero, eso sí, no ha dudado en realizarle una bonita dedicatoria mostrando lo que él significa en su vida.

Ahora, el huracán canario se ha vuelto a enamorar y no ha podido evitar contarlo a todos sus seguidores a través de una publicación en Instagram en la que explica cómo se encuentra: “Bueno quería agradecerles todo el amor que me dan... Y con esto decirles que estoy feliz, he conocido a alguien muy especial pero él va a quedar en el anonimato”.