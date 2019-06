Silvia Sicilia 'MyH' aclara el nuevo debate sobre el padre de su hijo: "Hay mucho de qué hablar"

La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha tenido de nuevo que oír el tema que más le duele: el que tiene que ver con el padre de su hijo, Hugo. A través de sus stories de Instagram, Silvia Sicilia se ha visto obligada a emitir un comunicado para que no se siga especulando con la relación de este y, aunque parezca todo algo contradictorio porque ella no terminó demasiado bien con él, la canaria lo tiene muy claro al respecto de la relación del pequeño con el padre.

Silvia Sicilia no quiere ocultarle a su hijo quién es su padre y de hecho ella misma le dice muchas veces lo que se parece el niño a este . "No quiero que tenga traumas", ha escrito al igual que tampoco impedirá que el pequeño Hugo algún día tenga una relación con su progenitor, aunque la suya con este sea inexistente.

La extronista quiere solo pensar en el bienestar de su niño de 20 meses y, aunque reconoce que es muy triste que no crezca con él, Silvia Sicilia mantiene que tiene sus "motivos" y que hay razones por las que "no le interesa y no tiene padre y ya está", ha dicho para zanjar la polémica a lo que estaban comentando sus seguidores.