Silvia Sicilia aclara si Noel es el padre de su hijo: “Son varios los que me preguntan”

Como reacción al vídeo, y después de que Silvia no haya contado nunca quién es el padre de su hijo, a los seguidores de la canaria les han quedado varias dudas y no ha dudado en preguntar por su identidad. “¿Noel es el padre de tu hijo?”, ha preguntado uno de sus seguidores a través de Instagram.

Algo que Silvia no ha tardado en responder a través de sus ‘stories’ de Instagram, despejando todas las dudas sobre si el extronista de ‘MyHyV’ es el padre de su hijo y por qué nunca ha desvelado su identidad. “Perdón, es que son varias personas las que me preguntan esto. Desde aquí digo NO, el padre seguirá siendo anónimo hasta que mi hijo quiera, yo jamás lo diré”, ha contestado.