Silvia Sicilia 'MyHyV' se pone un implante en el brazo para evitar quedarse embarazada: "

Silvia Sicilia muestra el implante que se ha puesto para no quedarse embarazada

La extronista de 'MyHyV' cuenta todos los detalles de su nuevo implante

Silvia Sicilia, extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', se ha puesto un innovador implante en el brazo para no quedarse embarazada. A través de su perfil de Instagram, la canaria ha explicado todo sobre la decisión que ha tomado y cómo funciona su implante.

"Voy a hablar sobre mi implante. Es un implante que se coloca debajo del brazo. Se supone que es una intervención indolora. A mí me pusieron un pinchazo de anestesia y rápidamente me colocaron aquello. A mí sí me dolió, pero estaba debajo mi hijo jugando y yo me hice la heroína. La seguridad social te paga la mitad, pero yo no quise esperar. A mí me ha costado 250€", ha explicado la extronista de 'MyHyV'.

Silvia ha continuado explicando todo así: "Yo me lo he puesto porque no quiero tener más bebés, pero yo recomiendo el uso de preservativo. Esto evita tener hijos y regula la regla, que lo necesito, pero sin preservativo te pueden pegar una ETS. Esto no es para dejar de tener relaciones sin preservativo".

Silvia Sicilia 'MyHyV' explica todos los detalles de su implante