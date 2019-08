Ariadna Cross 'GH' anuncia que está embarazada: "Quería esperar un poquito más para contároslo"

Un embarazo tan inesperado para sus seguidores como la confirmación de la vuelta con su marido. Tras los rumores de crisis, varias operaciones de estética que renovaban su rostro por completo y pasar un bache emocional, Aridana confirmaba en 2017 que ya no estaba con su pareja y que estaba rota de dolor.

Lo hacía en el blog 'El confesionario de Kiko', en el que explicó lo siguiente:"Sí, me estoy divorciando y son momentos muy difíciles emocionalmente para mí. Sé que me apoyáis y queréis y por eso comparto con todas esas personas que me quieren mi dolor para sentirme un poquito menos sola y menos decepcionada con la vida” .