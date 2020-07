Del desamor de Sofía Suescun al final de Adara y Gianmarco: así han sido las rupturas de los famosos de Telecinco

Así han sido las rupturas más sonadas y polémicas de los famosos de Mediaset

En los tres años de vida de ‘Outdoor’ hemos vivido apasionantes historias de amor, pero también de desamor. Aunque muchos de nuestros rostros de Telecinco nos hicieron creer que sus relaciones eran indestructibles, las cosas no acabaron saliendo como ellos esperaban y todos fuimos testigos de sus sonadas y polémicas ruputras.

Ahora que ya ha pasado un tiempo considerable desde que los caminos de algunos telecinqueros se separaron para siempre, repasamos cómo vivimos sus rupturas y cómo fueron esos finales (nada felices) que jamás podremos olvidar y que han marcado un antes y un después en la biografía de sus protagonistas.

Porque si por algo se caracterizan los famosos de Mediaset es por dejar huella allá por donde pisan. Y es por eso que nosotros no podemos evitar recordar sus emocionantes y peculiares historias de amor, las cuales vivimos casi tan intensamente como ellos de principio a fin.

Sofía Suescun y Alejandro Albalá

La relación de Albalá y Sofía comenzó a deteriorarse a partir de marzo del año 2018. La participación de ella en ‘Supervivientes’, donde protagonizó un “acercamiento” con Logan, hizo que el ex de Chabelita decidiera dar por terminada su relación. Las imágenes que estaba viendo de su chica en Honduras no le gustaron nada y confesó que no quería seguir con ella. Sus intenciones eran tan claras que no dudó en subirse a un avión y decirle las cosas a la cara a su novia en la paradisíaca isla. Aunque tras el reality de supervivencia protagonizaron varias idas y venidas, su ruptura oficial fue más que definitiva cuando se convirtieron en concursantes de ‘GH DÚO’, donde no hubo forma de arreglar sus cuentas pendientes.

Violeta y Julen 'MyHyV'

Quién le iba a decir a la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ que con su participación en ‘Supervivientes’ acabaría rompiendo el corazón a Julen. Violeta Mangriñán vivió su experiencia en Honduras al máximo y no pudo frenar sus sentimientos por Fabio. Como si de una película romántica se tratara, la valenciana cayó rendida en los brazos del argentino y protagonizó una escena sexual que jamás podrá ser olvidada por los espectadores más fieles del reality de supervivencia. Su relación con Julen terminó exactamente en mayo de 2019, cuando protagonizaron una llamada en directo que acabó con los dos despidiéndose de su historia de amor. En la actualidad, la extronista de ‘MyHyV’ y Fabio han demostrado que lo suyo va muy en serio y siguen juntos y felices.

Aurah Ruiz y Suso

Lo de Aurah y Suso fue una relación relámpago que acabó en diciembre de 2018. Aunque lo suyo parecía ir muy en serio dentro de ‘GH VIP’, lo cierto es que él acabó olvidándola por completo nada más abandonar la casa más famosa de Guadalix. Su breve relación acabó con Suso renegando de la canaria e incluso diciendo que se acercó a ella “por aburrimiento”. Aurah, incrédula, confesó que el exconcursante de 'Gran Hermano' rompió con ella por teléfono y nunca le dijo cuáles eran los motivos reales por los que lo hacía. Hace tan solo unas semanas, la ex de Jesé no pudo evitar estallar contra él tras ver un directo de Instagram en el que Suso no hablaba especialmente de ella.

Rodri y Bea 'GH'

El verano de 2019 marcó un antes y un después en la historia de amor de Rodri y Bea. La parejita de ‘Gran Hermano’ decidía dar por terminada su relación y acababan para siempre con ‘Rodéanos’, su propia marca personal y el nombre de su canal de ‘mtmad’. Desde que salieron del reality de convivencia, su incontable legión de fans no se perdió ni un solo detalle de su relación, pero lo que ninguno de ellos se esperaba es que los decidieran poner punto y final a su historia de amor de forma tan inesperada. En medio de todas las dudas que sus miles de seguidores no dejaban de preguntarles, Bea rompió su silencio en ‘mtmad’ y acabó confesando toda la verdad sobre su ruptura. Fue en un vídeo para la citada plataforma donde la influencer desveló que hubo terceras personas y habló por primera vez de Adrián, su actual pareja.

Gloria Camila y Kiko Jiménez

Si hay una ruptura que nos ha regalado horas y horas de televisión e incontables salseos en redes sociales, esa es la de Gloria y Kiko. Desde el comienzo de su relación, ambos tuvieron que hacer frente a las múltiples dudas sobre unos posibles intereses ocultos por los que, presuntamente, Kiko quería estar con ella. Tras cuatro años de intenso amor, en el verano de 2019 los dos decidieron seguir sus caminos por separado. El exconcursante de ‘GH VIP’ se recuperó rápidamente de su ruptura en brazos de Sofía Suescun, con la que se llegó a insinuar que había comenzado una relación antes de dar por terminada la que mantenía con la hija de Ortega Cano. Si por algo se ha caracterizado el fin de este noviazgo es por el silencio de Gloria frente a las múltiples entrevistas y apariciones televisivas de Kiko Jiménez.

Makoke y Tony Spina

En noviembre de 2019, Makoke y Tony dejaban en shock a todos al confirmar su relación a golpe de exclusiva en la revista ‘Lecturas’. Tras su polémica ruptura con Kiko Matamoros, la colaboradora decidía darle una oportunidad al amor con el extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, al que conoció durante su participación en ‘GH VIP’. Desde que confirmaron que estaban juntos, los dos estuvieron en el punto de mira y fueron muchas las personas que dudaron de la veracidad de su relación. Cuando parecía que los dos estaban en su mejor momento, fue Makoke la encargada de confirmar que su noviazgo con el italiano había terminado, aunque aseguró que seguían manteniendo una muy buena relación de amistad.

Chiqui 'GH' y Borja

Otra ruptura que tampoco dejó indiferente a nadie es la de la exconcursante de ‘Gran Hermano’ y su marido, que rompieron a finales de 2019. La murciana puso fin a su matrimonio tras 10 años de amor y relató el infierno que había vivido junto a él en ‘Sábado Deluxe’. La reportera de ‘Sálvame’ confesó que sentía que su exmarido no le había querido ni a ella ni a sus hijas y que “se metía” con su físico. Entre confesión y confesión, la ex gran hermana reveló que en los últimos meses del embarazo de su segunda hija estuvo con muchas contracciones y su ex no fue “capaz” de preguntarle ni cómo estaba. “Él estaba en el ordenador", señaló Chiqui. La murciana se mostró muy dolida por todo lo que había vivido junto a él.

Diego Matamoros y Estela Grande

Quién le iba a decir a esta parejita que su historia de amor terminaría tras la participación de ella en su primer reality. Aunque los dos trataron de solucionar sus diferencias tras el acercamiento de Estela con Kiko Jiménez, la cosa no pudo ser y ambos decidieron dar por terminado su matrimonio en febrero de este mismo año. Ahora, cuando parecía que podrían llegar a retomar su relación, Diego Matamoros y Carla Barber han confirmado que son pareja. Por si esto fuera poco, Estela Grande ha sido relacionada recientemente con un futbolista de 21 años, algo que ella misma se ha encargado de desmentir a través de sus redes sociales. De hecho, Estela y Diego ya han comenzado a gestionar los trámites del divorcio.

Adara y Gianmarco

La relación de Adara y Gianmarco es una de esas relaciones de las que te dejan sin aliento desde su inicio. La madrileña decidió romper con Hugo Sierra para vivir una apasionante historia de amor junto al italiano, pero las cosas no salieron como esperaban. Para sorpresa de sus miles de seguidores, Gianmarco comunicaba a través de su Instagram, en marzo de este mismo año, que rompía con ella y se marchaba a Italia. El exconcursante de ‘GH VIP 7’ aseguraba que el motivo de su decisión eran unos mensajes de Adara con otro chico que había visto él mismo en su móvil, algo que ella aseguró que había “sacado de contexto”. Aunque ahora el italiano parece estar dispuesto a tener una conversación con la que fuera su novia, parece que la ganadora de ‘Gran Hermano VIP’ no quiere verle ni en pintura.