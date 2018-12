Sofía Suescun confiesa su paradero y se enfrenta a las críticas por sus desnudos

Pese a la distancia y la necesidad de mantenerse al margen de la vida pública, Sofía no ha dejado de lado su faceta como influencer. De nuevo en el jacuzzi o en la playa: Con múltiples posados, todos ellos desnuda, la ganadora de la última edición de 'Supervivientes' nos ha mantenido muy al tanto de su misterioso viaje.

La reacción de las redes ante tales posados de la colaboradora de 'Viva la Vida' no se ha hecho esperar. Muy indignados, muchos de sus seguidores no han dudado en reprocharle que utilice su desnudo como reclamo publicitario en sus campañas en redes sociales. "Hace falta una foto un bolas para anunciar un reloj? En tu forma de vida no se usa la ropa. ¿Para eso te tienes que poner en pelotas?", han comentado algunos usuarios.