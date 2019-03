Sofía Suescun reaparece con un mensaje tras su expulsión de 'GH DÚO': "Una gran liberación"

"No tengo palabras para agradeceros todo el esfuerzo que habéis hecho, esta vez no gano el reality pero sí una gran liberación #siempreconvosotros", ha escrito Sofía Suescun en el texto que acompañaba a su publicación en Instagram.

Rápidamente, su amigo Rafa Mora no ha dudado en comentar la publicación de Sofía Suescun con un cariñoso mensaje apoyando sus palabras. "Hay cosas más importantes que un maletín. Que entre el repre y las retenciones...Vamos que si por esa suma has abierto los ojos de verdad. Créeme que has salido ganando", ha escrito el colaborador de 'Sálvame'.