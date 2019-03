Verdeliss confiesa que está agobiada y comunica una nueva noticia: "Me desespero"

Con un elaborado texto que ha escrito en el texto que acompaña a una fotografía con su hija prematura Miren , Verdeliss se ha sincerado así: "Ahí vamos con la lactancia materna. Pensé que la peor parte sería la de la prematuridad, depender del extractor, la lactancia diferida en el hospital...pero quizás el problema sea haberme creado expectativas. Me emocioné creyéndonos al alta sólo con pecho y me doy cuenta que no avanzo de agobiarme y exigirle a ella. En las revisiones con la enfermera va muy justita y ya mi empeño no sé si hace más mal que bien. Me desespero intentando espabilarla para que mame, acercándola sin éxito a la teta, viendo cómo se duerme en cuanto se agarra...así hora tras hora, día tras día, noche tras noche...y llegar a la báscula y ver los poquitos gramos que sube es desalentador".