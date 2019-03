Isa Pantoja, duramente criticada a raíz de unas fotos de Alberto Isla con su hijo

La primera foto que abrió el debate fue la que aparece a continuación. Lo que parecía un posado padre-hijo acabó convirtiéndose en un debate abierto sobre el papel de Isa Pantoja como madre. "Gracias a Dios que tiene a este hombre este niño porque lo de la madre es de vergüenza. ¿Por qué no le dan la custodia de una vez? ¿Se está aprovechando del apellido? Vergonzoso. Los niños crecen y pedirán explicaciones. Para entonces, ojalá tu hijo sepa tu paradero, porque no lo sabes ni tú misma", escribía una seguidora de Alberto muy indignada.

La cosa no ha quedado ahí y tras recibir miles de comentarios negativos en esa foto, su última publicación de hace tan solo unas horas también ha abierto de nuevo el debate con Isa Pantoja como principal afectada. "Disfruta de esa preciosidad. No te separes de él, que crecen muy rápido. Su madre se está perdiendo toda su infancia y ese niño solo querrá estar contigo", le ha escrito una seguidora.

Viendo la repercusión negativa hacia Chabelita que han tenido estas fotos, algunos seguidores de Alberto Isla han decidido salir en defensa de la exconcursante de 'GH VIP', contra la que estaban cargando todos sin piedad. "Qué manera de machacar a su madre. Si está de fiesta, ¿ya no es buena madre? Los niños son de los dos y los padres también tienen que pasar tiempo con sus hijos. Si no estuviera con el padre se criticaría que no deja que lo vea, bueno no quiero ofender a nadie solo es mi opinión", escribía otro de sus seguidores.