Stefany Martínez ha pasado por quirófano para someterse a una rinoplastia ultrasónica con la que ha pretendido modificar ese aspecto de su rostro con el que no estaba tan contenta. La concursante de ' La última tentación ' está encantada con el resultado de su operación y no ha tardado en presumir de su nueva nariz en redes sociales.

Eso sí, la tentadora de 'La isla de las tentaciones' ha reconocido que fue un auténtico shock mirarse en el espejo con su nuevo aspecto. "Cuando me vi me asusté un montón porque tu cerebro tiene que procesar tu nueva cara" , explica la influencer catalana, que no ha tardado en mostrar a sus seguidores cómo ha quedado su nuevo perfil.

"Me la veo monísima, estoy supercontenta", ha reconocido Stefany con mucha ilusión y mostrando a cámara su nueva nariz, perfectamente perfilada. "La verdad es que no me ha dado ningún tipo de problema. He tenido una recuperación muy buena. Tenía bastante miedo al hinchazón y a los moratones, pero con la rinoplastia ultrasónica todo ha sido fantástico", ha puntualizado la concursante de 'La última tentación', que ha compartido con sus seguidores todos los detalles de la intervención.