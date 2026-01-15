Natalia Sette 15 ENE 2026 - 16:31h.

La exconcursante de 'Supervivientes' felicita a su novio a través de sus redes sociales de una forma muy dulce y romántica

Adara Molinero se besa apasionadamente con su novio, Vicente Romero, y habla de los límites de su relación

Adara Molinero sigue profundamente enamorada de su novio y lo ha demostrado con una romántica declaración de amor a su novio, Vicente Romero, que cumple 37 años. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha querido tener un bonito detalle con su chico y ha compartido una dulce felicitación a través de sus ‘stories’.

En agosto del año pasado salía a la luz la relación de la madrileña con Vicente , un futbolista del UCAM Murcia Club. Después de su polémica relación con Álex Guita, la influencer declaraba haber dejado de creer en el amor, pues llevaba una época de muchas decepciones. Sin embargo, el joven canario llegó a su vida para cambiarle los esquemas y hacer que se ilusionara de nuevo.

Desde entonces, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ no se ha separado de su chico ni un segundo. A pesar de pasar épocas más complicadas, como los meses que pasó Adara en ‘Supervivientes All Stars’, su relación es fuerte y estable.

La creadora de contenido no ha escondido nunca su amor por él y cada vez que puede presume de su chico a través de las redes. En una ocasión tan importante como el cumpleaños no iba a ser menos. “Feliz cumpleaños al hombre que me hace sonreír sin darme cuenta”, ha comenzado diciendo junto a una foto en la que aparecen ambos muy sonrientes.

Adara lo ha pasado muy mal en el amor a lo largo de su vida y parece que con Vicente ha encontrado la estabilidad y tranquilidad que siempre había querido. “Que suerte tengo de poder amarte”, le ha dicho a través de sus ‘stories’. Es el primer cumpleaños que pasan juntos y la exconcursante de ‘GH VIP’ está dispuesta a hacerlo especial.

“Estoy profundamente enamorada de ti”, ha terminado diciendo. Con esta declaración de amor demuestra una vez más que está profundamente ilusionada con él y que a pesar de llevar poco tiempo, apuesta porque su relación dure. Lo que siempre ha querido Adara es estar con un hombre que la quiera y la cuide y parece que ha encontrado lo que necesitaba en Vicente Romero.