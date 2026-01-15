Lorena Romera 15 ENE 2026 - 17:06h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' advierte a la modelo por los comportamientos de su nuevo novio

Jessica Bueno, contra las cuerdas: la acusan de romper la relación de su actual pareja

Amor Romeira ha lanzado una severa advertencia a Jessica Bueno por su nuevo novio. La colaboradora de diversos programas de Telecinco se ha dirigido a la modelo, exconcursante de 'Supervivientes', a la que asegura que tiene "mucho cariño", para alertarla de los comportamientos de Roberto Mendoza, el joven con el que habría rehecho su vida sentimental. Aunque era algo que "no iba a contar", la exconcursante de 'Gran Hermano' ha creído que la sevillana debería contar con esta información.

En declaraciones para 'Europa Press', la tertuliana de 'Fiesta' ha aprovechado para advertir a la de Los Morales, madre de tres hijos, de quien se dice que estaría "muy ilusionada" con este virtuoso del violín, también padre de una criatura. "No lo iba a contar, pero lo voy a hacer", ha comenzado expresando la creadora de contenido al escuchar que el tema de Jessica Bueno salía a la palestra.

Y es que la colaboradora maneja información de quien sería la nueva pareja de Jessica Bueno. "No es la primera vez que este chico deja a una novia para empezar una historia con una famosa. Entonces, Jessica, cariño, eres la segunda que pasa por esta situación. Y, casualmente, siempre está en proceso de separación y soltera", ha señalado la exconcursante de 'Gran Hermano'.

Unas declaraciones en las que, finalmente, se ha atrevido a poner nombres y apellidos. "En su momento, dejó a su novia, que era dj y anónima, para empezar a conocer a Fiama Rodríguez, de 'MyHyV' y 'La isla de las tentaciones' (que acaba de ser madre). Ahora acaba de dejar a su novia, recién parida, por ti... Yo te diría que huyas", ha señalado frente a los micrófonos Amor Romeira, lanzando este durísimo aviso.

Pese a lo delicado de la información que ha sacado a la luz, la influener ha dejado claro que no quiere hacer daño a la modelo. Todo lo contrario. "¿Sabes lo que me pasa a mí con Jessica Bueno? Que la tengo cariño. Luego vendrá en la Feria de Sevilla y me dirá: 'qué razón tendrías'. Te recuerdo que todas las exclusivas que he dado sobre ti -tanto la de Jota Peleteiro, como la de Luitingo- eran verdad. ¿Esta va a ser mentira? Lo dudo mucho", ha zanjado la exconcursante de 'Gran Hermano'.