15 ENE 2026 - 18:20h.

La ganadora de 'Gran Hermano' se ha puesto en manos de profesionales para poner solución a un problema que espera que "no sea grave"

Sofía Suescun ha decidido acudir al médico después de pedir ayuda en redes sociales. La ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' se ha puesto en manos de especialistas después de experimentar una serie de síntomas que le han tenido ciertamente preocupada. La influencer de Pamplona, de 29 años, ha compartido un storie a través de su perfil oficial de Instagram, manifestando que espera que "no sea nada grave" y que todo salga bien.

Lleva días pendiente del estado de su piel, que ha pasado por sus horas más bajas después del viaje a Maldivas junto a Kiko Jiménez (desde donde hizo saltar las alarmas sobre una posible boda a raíz de publicar una foto del altar de una boda). Aunque al principio todo apuntaba a que se trataba de la típica descamación de la piel después de haberse expuesto al sol -y más estando en aquella zona, donde hay que extremar las precauciones debido a la cercanía al ecuador-, la forma en la que su dermis ha ido evolucionando ha provocado que la creadora de contenido termine acudiendo al dermatólogo.

Lo primero que hizo fue compartidos vídeos y fotos a través de su perfil de Instagram, pidiendo ayuda a sus más de 1,5 millones de seguidores. Pero al ver que la cosa iba a más (apareciendo una especie de manchas, sobre todo en la zona de los brazos), la hija de Maite Galdeano ha creído conveniente que sea una profesional quien estudie su caso y le recomiende cómo actuar. "Ojalá no sea nada grave", ha escrito la pareja de Kiko Jiménez.

"Luego os contaré", ha prometido la también participante de la primera edición de 'Supervivientes All Stars', que se ha dirigido al sector femenino de sus followers, con las que ha empatizado especialmente en este sentido. Por el momento, Sofía Suescun no ha vuelto a actualizar sus redes y tocar esperar para conocer el diagnóstico que recibe.