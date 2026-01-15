Lorena Romera 15 ENE 2026 - 11:44h.

La influencer ha compartido un vídeo entre lágrimas al ver romperse el que era uno de sus sueños

Anabel Pantoja habla de la diferencia de edad con su novio, David Rodríguez, once años menor que ella

Compartir







Anabel Pantoja no ha podido evitar romper a llorar al ver cómo uno de sus grandes sueños se ha truncado. La influencer de 39 años, exconcursante de 'Supervivientes', ha compartido un vídeo a través de Instagram donde se deja ver entre lágrimas, explicando el motivo por el que se encuentra en este momento tan delicado a nivel anímico. Con la voz entrecortada y muy conmovida, la sobrina de Isabel Pantoja se ha desahogado con sus más de 2 millones de seguidores.

La creadora de contenido llevaba días esperando este momento. Bruno Mars, uno de sus artistas favoritos, lanza un nuevo álbum como solista tras diez años de espera para sus incondicionales. Un regreso a la música que llegaba con el anuncio de una gira mundial, The Romantic Tour, con parada en nuestro país. Concretamente, en Madrid, el 10 de julio en el Estadio Metropolitano (conocido actualmente como Riyadh Air Metropolitano).

La prima de Isa Pantoja y Kiko Rivera ya se visionaba gritando a todo pulmón la discografía de su ídolo... Pero la venta de entradas no ha ido como ella esperaba. Después de "toda la mañana" enganchada a la cola virtual de Ticketmaster, la que fuera participante de la última edición de 'Bailando con las estrellas' se ha quedado sin entradas y no podrá cumplir su sueño de ver en directo a Bruno Mars en su regreso a los escenarios.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Un tremendo batacazo para la pareja de David Rodríguez, que no ha podido evitar romper a llorar al darse cuenta de que su ilusión se desvanecía de esta manera. Con cierta desesperación y rompiéndosele la voz, Anabel Pantoja ha grabado un storie lamentándose con sus seguidores. "Después de toda la mañana enganchada a la cola de las entradas, estaba perfectamente claro que no iba a conseguir nada... Pero ha habido un momento que me han dicho 'tu turno', ya está. Y nada, les ha faltado ponerme que: una mierda. Están todas agotadas. Ya está", señala.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Secándose las lágrimas, la sobrina de la tonadillera ha explicado lo que este concierto suponía para ella. "Cuando una persona quiere cumplir un sueño... y dice: 'venga, me gasto el dinero y voy'. Pero nada, no se puede. Tendré que ir a verlo a Toronto o a Singapur. No sé. Ya está", ha expresado a través de su perfil de Instagram, donde le ha dicho a los seguidores que la vean y que hayan conseguido entradas que "disfruten mucho" de Bruno Mars, ya que ella no podrá hacerlo.