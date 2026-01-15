Lorena Romera 15 ENE 2026 - 09:30h.

El ganador de 'Supervivientes' está en tratamiento y ha recibido un primer diagnóstico que daría respuesta a sus problemas de salud mental

Alejandro Nieto, sobre su delicado momento anímico: "Lo que quiero es cerrar los ojos y dormirme"

Alejandro Nieto ha compartido su diagnóstico médico tras confesar su problema de salud mental. El exconcursante de 'GH VIP' y ganador de 'Supervivientes' ha compartido un vídeo a través de su perfil de Instagram donde se ha sincerado con sus seguidores sobre su la delicada situación anímica que atraviesa. El andaluz, pareja de Tania Medina, ha reconocido que está en tratamiento y que se está sometiendo a pruebas médicas.

Era hace apenas unos días cuando el que fuera también participante de 'La isla de las tentaciones' compartía en sus redes un vídeo de lo más íntimo y personal en el que explicaba cómo se encuentra. "No tengo ilusión por nada, me pesa todo el mundo. Es duro decirlo, pero a veces me pesa mi relación, mi madre, mi hijo, me pesa mi familia... Me pesa todo. En muchas ocasiones lo que quiero es cerrar los ojos y dormirme", señalaba el también creador de contenido.

Ahora, después de recibir infinitas muestras de cariño, el gaditano ha actualizado su estado de salud después de acudir al médico, someterse a pruebas y recibir un primer diagnóstico. "He ido al médico. Quería contároslo para esa gente que esté como yo, pasando una situación similar y que no se decida a pedir ayuda. Hay que dar el paso, hay que pedir ayuda. Yo, que tengo este altavoz, quiero contaros mi situación", ha expresado.

El ganador de 'Supervivientes' se ha puesto en manos de profesionales y ha contado que "no le apetece hacer nada" y que no tiene "fuerzas ni fuerza de voluntad" y que "a lo mejor es algo físico". "Me han hecho una analítica, pero mientras espero a los resultados, estoy en tratamiento. Me han dado a entender que tengo depresión y estrés", ha señalado el novio de Tania Medina, que asegura que es "consciente de todo" y que está orgulloso de haber tomado esta decisión de buscar asesoramiento.

"Llega un momento que hay que pedir ayuda. No quiero dar pena porque a mí me dan pena otras cosas mucho más graves, evidentemente. Con tratamiento y con unas pautas y gente profesional, todo se salva y todo se soluciona... y es lo que espero. Yo, al final, también sigo yendo al gimnasio, sigo dando mis paseos. Y poco a poco iré haciendo más cosas y llegaré a ser quien era; que me vayan bien las cosas y yo dar lo mejor posible por los que me rodean", ha señalado Alejandro Nieto, que está en tratamiento tras recibir este primer diagnóstico de depresión y estrés, pero continúa a la espera de resultados.