Tatiana Malyshkina 'GH' rompe a llorar frente a la cámara: "He recaído"

Aunque se mostraba bastante entera y melancólica, de repente ha roto a llorar desconsoladamente frente a la cámara, algo que ha llamado la atención de sus seguidores. Consciente de que se estaban preocupando por ella, Tatiana ha querido aclarar la situación que está viviendo: "Quiero dejar a todos claro que hoy he recaído, he llorado, pero me ha venido bien llorar. Me he dado cuenta de que gente que no me valora no me hace falta en mi vida. Y no me valoran porque hablo mal. ¿Hola? Soy Tatiana. Creo que hablo mal desde dentro de mi madre".