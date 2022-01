Dentro de las aficiones de Cristina Porta se encuentra el deporte en general y el 'running' en particular. Habitualmente, la periodista comparte las rutinas de fuerza que realiza en el gimnasio y no duda en ponerse a prueba para sacar el máximo partido a su cuerpo y seguir alcanzando objetivos.

“MI PRIMER MEDIO MARATÓN. Después de la frustración por lesionarme el año pasado preparando la maratón de Barcelona necesitaba ponerme un reto y conseguirlo (...) Probé mil fisios y no era capaz de correr sin dolor. Hoy he ido más rápido que nunca y no me he acordado de la rodilla (…) Son muchos km en mis piernas, horas y horas corriendo sola, días de levantarme a las 6:00 horas o peor, salir a las 21:00 horas muerta después del trabajo… Pero cuando cruzas la meta… ¡¡Ufff!! Sientes que todo eso ha merecido la pena”, escribía por aquel entonces la catalana, orgullosísima de haber conseguido cruzar la meta en Valencia.