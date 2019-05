Terelu Campos reaparece tras el abandono de 'Sálvame' y habla de su reconstrucción de pecho: "Tengo pesadillas"

ha reaparecido serena tras pasar por uno de sus peores momentos. Después de haber abandonado precipitadamentey de haber cargado contra los que hasta hace poco eran sus compañeros, la hija de Mª Teresa Campos ha hablado a corazón abierto para la revista Lecturas , contando no solo cómo ha sido la última operación para, sino también su futuro todavía incierto en el programa.

Con esta última operación Terelu Campos ha puesto fin a su calvario que comenzó el 6 de octubre de 2018. Un sufrimiento que ha tenido consecuencias físicas y que "ha sido mucho más duro de lo que esperaba", tal como ha afirmado. La colaboradora de 'Sálvame' no sabía a lo que se enfrentaba y ahora después de su última operación cree que puede decir en alto que esto ya se ha acabado.

A veces pienso, ¿quién me va a querer a mí así? Pero cada vez me importa menos

Todo esto le ha llenado de ánimo y fuerzas renovadas para enfrentar otra etapa. Terelu ha dicho que no sabé cómo plantear su futuro de 'Sálvame', pero lo que desde luego tiene claro es que no se ve ahora capaz de estar ahí y de cumplir con su trabajo. También ha reconocido que no está viendo el programa para poder saber qué es lo que quiere hacer: "Es la única manera de encajar las piezas del puzzle para poder decidir".