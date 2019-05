Thais 'MyH' comparte una foto en topless en su séptimo mes de embarazo: "Inaugurando la playa"

Elián, como se llamará el niño, no era un bebé buscado , tal y como ella explicó. Sin embargo, la expretendienta se tomó la noticia de su embarazo como "una sorpresa de la vida": "No ha sido buscado, aunque tampoco estábamos poniendo medios. Justo este mes me iba a comprar las pastillas anticonceptivas, pero la vida me ha dado esta sorpresa y ha querido que así sea. Llevamos poquito juntos, por eso quería disfrutar un poco más de mi relación... pero ¡así es la vida!", anunciaba Thais.