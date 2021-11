Desde que se convirtiese en madre, Toñi ha dejado de manifiesto que este amor para ella es lo más grande y por la persona que siempre se desvive: "Tengo un nudo que no me deja respirar. Amas de una manera tan animal que sufres de la misma manera. Creo que cuando tienes un hijo, te llenas de miedos, pero no hay que pensarlo demasiado. Si no, no vives", son sus palabras sinceras de lo que se llega a sentir por su hija Lola.