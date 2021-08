La que fuera presentadora de 'Viva la vida' y 'Mujeres y hombres y viceversa' se encuentra disfrutando de unos agradables días de vacaciones. Toñi ha hecho las maletas y puesto rumbo a Ibiza y, a diferencia de otros años en los que sí ha viajado sola, en este no ha dudado ni un instante: su hija iba a volar con ella.

Así, la pequeña Lola ha podido disfrutar de su primer viaje en avión. Una experiencia única que debido a su corta edad probablemente no recuerde, pero que Moreno ha querido inmortalizar con su cámara de fotos. Además, como dice el dicho, para Toñi viajar es lo único que se puede comprar y que a la vez te hace más rico. Una filosofía que quiere compartir con su – de momento – única hija.

"Nuestro primer viaje en avión. No pienso dejarte otra herencia que viajes, momentos, y cultura. Son los únicos instrumentos que necesitas para pelear la vida", ha escrito junto a su última fotografía de Instagram, donde se puede ver a la joven Lola mirando atenta por la ventanilla de un vuelo comercial.

Texto e imagen han sido enormemente aplaudidos por su comunidad de seguidores, aunque las críticas tampoco. No porque la niña viaje en avión o se encuentre de pie sobre el asiento de la nave, sino por otro tema completamente distinto. Y es que, desde que se emitiera la docu-serie 'Rocío: Contar la verdad para seguir viva', Toñi Moreno ha sido muy crítica con Rocío Flores; algo que sus seguidores no entienden.

Aunque comparta imágenes y momentos con su hija en la Red, Toñi trata de preservar la intimidad de su hija, motivo por el cual nunca publica su rostro . No obstante, sí que suele regalarnos fotografías como esta en la que puede verse cómo va creciendo poco a poco la pequeña. Además, junto a las publicaciones también suele dar alguna que otra pincelada de cómo está viviendo su experiencia como madre soltera primeriza y a punto de cruzar la barrera de los 50.

Lo mismo ocurre con la educación que quiere darle a su hija y, además de la "herencia" en forma de viajes que quiere dejarle, reflexiona sobre esto mismo. "A veces me gustaría enseñarte todo lo que sé ahora, con la cabeza que tengo hoy, para que no cometas los errores que cometió tu madre. Entonces pienso que lo poco que sé, lo aprendí precisamente de las veces que me equivoqué".