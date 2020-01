Toñi Moreno ingresa en el hospital para dar a luz a su primera hija: "Estoy ilusionada pero muy nerviosa"

“¿Pero cómo os habéis enterado, por Dios?", ha preguntado la presentadora, nada más bajarse del coche, a los medios que estaban allí presentes esperando su ingreso. "Estoy un pelín nerviosa, estoy ilusionadísima, pero muy nerviosa porque yo no he parido nunca”, ha reconocido minutos antes de ser hospitalizada. La conductora del programa de amor de Cuatro no podía ocultar, con su característica sonrisa, la inquietud y el cansancio que cargaba después de estos 9 meses de espera.