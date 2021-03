El extronista de 'MyHyV' ha atacado con dureza a Kiko Matamoros, dejando clara su postura y erigiéndose como fiel defensor de Makoke

Tony Spina devolvió la ilusión a Makoke tras su separación de Kiko Matamoros y, aunque lo suyo tampoco tuvo un final feliz, ambos han mantenido siempre que tienen una bonita amistad y eso es algo que queda patente siempre que al italiano se le pregunta por ella.

En este caso, el motivo ha sido sus recién cumplidos 32 años y como no podía ser de otra manera, el nombre de Makoke ha salido entre las personas que a Tony le han felicitado. "Ha sido una de las primeras", han sido las palabras cariñosas de él hacia la colaboradora de 'Viva la vida' y a partir de esta revelación, el extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' no ha dudado en salir en defensa de su ex contra la nueva batalla que tiene con Kiko Matamoros.

En palabras de Tony Spina, tal como él mismo ha explicado, la realidad no se ajusta con la imagen de Makoke que se está dando en los platós. Alto y claro ha confesado el exconcursante de 'Supervivientes' lo que opina de esta guerra en la que él tiene bien claro quién tiene la culpa. En su opinión y tal como se puede ver en el vídeo en el que le preguntan, Kiko Matamoros "está exagerando lo máximo creo que es una excusa y que se está haciendo la víctima".

Sin querer demasiado mencionar a Anita Matamoros, Tony Spina sí que ha admitido que si esa relación entre padre e hija ahora no funciona no es porque su ex, Makoke esté en medio y piensa que la actitud del colaborador de 'Sálvame' está muy lejos de ser conciliadora: "Yo creo que con esa actitud no quiere recuperar nada y lo único que le interesa es estirar el chicle", ha dicho sobre este conflicto.

En su intervención el que fuera concursante de 'La casa fuerte' ha reforzado la imagen de Makoke explicando que aunque ahora no tienen una relación, sí sabe que si la necesita ella estará y que ha sido una persona importante en su vida. Por eso la ha defendido contra todo lo que se está diciendo de ella y no ha dudado en confesar que es alguien a la que ha querido y sigue queriendo.

"Yo a Makoke la he visto una madraza y es totalmente falso que se quiera meter entre medias de la relación entre su hija y Kiko. Ella es la primera que quiere una reconciliación", ha admitido Tony dejando clara su postura de lo que piensa ante este enfrentamiento y aunque él ya no comparta historia de amor con la colaboradora de 'Viva la vida'.

Su relación con Marta Peñate y Mayka Rivera

Sin embargo no piensa lo mismo de otras personas que también han compartido afinidades en algún momento de su vida. Y es que tras admitir que tiene sentimientos por Marta Peñate y hacer su primera confesión pública, no sucede lo mismo si se le habla acerca de su otra ex, Mayka Rivera. La tormentosa ruptura que ha tenido con la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' sigue dando mucho de qué hablar y parece que entre ellos es imposible la reconciliación o el entendimiento.