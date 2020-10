Arturo, primer concursante gay que pisó 'GH', se presentaba a sí mismo como "súper hiperactiva, amante del orden y la limpieza, demasiado directo y muy hiriente". Entró pidiendo a San Judas que le ayudara a encontrar el amor y a llevarse el maletín de 300.000 euros. Pero ni lo uno, ni lo otro. Sus compañeros no llegaron a entender su particular sentido del humor y a los 77 días fue expulsado del 'reality' con un 44% de los votos. "A mí no me lloren, ¿entonces pa' qué chinga me nominan? ¿pa' qué me dan los puntos?", preguntaba con razón el mexicano al ver la reacción de algunos de sus compañeros tras conocerse el veredicto de la audiencia.