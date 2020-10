El bailarín, simpático y bonachón, permaneció en Guadalix de la Sierra 130 días e inevitablemente se ganó el cariño de los telespectadores, que le hicieron ganador del concurso y de un maletín valorado en 300.000 euros. La popularidad no despistó al exconcursante, quien tenía claro en qué invertir la suculenta cantidad de dinero.

Después de salir de la casa y conceder alguna que otra entrevista, el ganador de 'GH' se centró en cumplir su verdadero sueño, el de fundar su propia compañía de baile. ¡Y, por supuesto, lo consiguió! No obstante, el malagueño no solo está consiguiendo alcanzar sus metas profesionales, sino también las personales porque es un padrazo orgullo de su pequeño que acaba de cumplir seis meses. "Cumplemés de mi Pepe Flores Jr.6 meses y ya va con su Motillo", ha escrito en la última foto que ha colgado en su muro de Instagram. Pero no es la única, os contamos cómo es la vida actual de Pepe Flores como padre y tras ganar 'Gran Hermano'.