Violeta 'MyH' estalla en un directo tras recibir amenazas de muerte

Después de recibir mensajes que ponían en peligro a su familia , muy enfadada, Violeta no ha dudado en hacer pública la situación que estaba viviendo, asegurando que no va a consentir este tipo de comportamientos por redes sociales.

"No han sido pocos los mensajes que he recibido amenazando a mi familia. El otro día, por ejemplo, me escribieron diciendo que tuviera cuidado si me veían con mi hermana. Voy a aclarar una cosa, a mí podéis decirme de todo: muñeca, cacho de plástico, lo que queráis, pero no voy a permitir que a mi familia le digáis nada", ha comentado la extronista de 'MyH', muy enfadada.