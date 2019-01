Oriana termina llorando con su ex, en directo, tras una inesperada confesión

Un bonito gesto tras el que Oriana no ha podido evitar emocionarse . Muy ilusionada tras la confesión pública de su ex, la extronista de 'MyHyV' le ha pedido a Pablo que cuente a sus 'followers' cuales van expresamente dedicados a ella. "Muchos. El de 'está loca como una regadera', el primero que te escribí", ha respondido.

Pablo se ha deshecho en halagos para la que fuera concursante de 'GH VIP' y ha asegurado que casi nadie conoce la verdadera personalidad de la joven , quien, según su ex, tiene una coraza en sus apariciones públicas. "Yo he conocido a la Oriana versión 'cuando está en casa' y luego, 'la de puertas para fuera' que, pues eso, ya sabéis cómo es", ha explicado el profesor de tenis.

Oriana no ha podido contener las lágrimas y, ante las cariñosas palabras que le ha dedicado Pablo, no ha dudado en abrirse en canal y romper a llorar en directo. "¡Qué mono! ¡Qué bonito! Ay tío, me han dado ganas de llorar, ¡qué estúpida!", ha comentado entre lágrimas.