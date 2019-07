Violeta y Fabio muestran el tatuaje que se han hecho tras volver de 'Supervivientes': "Si no duele, no es amor"

El encargado de compartir la imagen del tatuaje a través de sus redes sociales ha sido Fabio, que desde que volvió de Honduras está demostrando lo ilusionado que está junto a su chica Violeta. "Si no duele, no es amor", ha escrito el finalista del reality de supervivencia en el texto que acompaña a la publicación.

Como se puede apreciar en la foto, los dos han decidido hacerse el tatuaje en la muñeca y el tamaño que han elegido es exactamente el mismo. Con una palmera y un corazón, Violeta y Fabio nunca olvidarán ni su aventura en Honduras ni la bonita relación que allí surgió entre ellos. Su íntima amiga Oriana Marzoli no ha dudado en reaccionar así a esta publicación: "No puedo más, me encantáis". Violeta por su parte le ha escrito un cariñoso: "Te amo". Ella también ha compartido una galería de imágenes junto a él con una dedicatoria: "Si amarte está mal, no quiero estar bien".