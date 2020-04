Violeta Mangriñán sale en defensa de Cristina Pedroche: "No lo puedo entender"

No están siendo días fáciles para nadie. Tampoco para Cristina Pedroche , que esta semana se ha tenido que enfrentar a la muerte de su abuela. La presentadora, apenada por no poder dar el último adiós a sus familiares por la situación que ha generado el coronavirus, compartía en su Instagram su tristeza. Un post que, por desgracia, generó una avalancha de comentarios negativos hacia ella.

Pero no todo han sido críticas. Algunas vips como Violeta Mangriñán ha decidido salir en su defensa a través de sus stories, donde ha tildado de “enfermizo” el comportamiento de ciertas personas en redes sociales. Aunque asegura que hay gente “maravillosa” entre sus seguidores, esta vez se ha dirigido a aquellos que pierden su tiempo en “cebarse con ella”.

“Probablemente yo sea de las tías más hateadas de España. Entiendo que no se le puede gustar a todo el mundo, que a alguien le puedo caer mal, que me puede tener asco, pero lo que no puedo entender es que si odias a una persona entres en su perfil y la comentes”, ha planteado muy exaltada en su Instagram.