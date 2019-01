Violeta responde al polémico vídeo de Julen sobre su ruptura: “Es asqueroso”

telecinco.es

Tras el inesperado vídeo de Julen, en el que ha contado todos los detalles de su ruptura con Violeta, la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' no ha tardado en reaccionar y ha explotado contra su ex, llorando desconsoladamente y explicando su versión sobre los verdaderos motivos que provocaron el fin de su relación. El lugar elegido para hacerlo ha sido su canal de 'Mtmad' y sus propias redes sociales.

Violeta ha confesado que le parece "asqueroso" lo que ha hecho Julen. Además, Violeta ha decidido contar toda la verdad tras escuchar las barbaridades que ha contado él en su vídeo.

Pero esto no es todo, a través de sus 'stories' de Instagram, Violeta ha estallado contra Julen, reaccionando al vídeo que el que fuera pretendiente 'MyHyV' publicaba hace unos días contando todos los detalles de su ruptura con Violeta. "Se que muchos le vais a creer a él, pero me da igual, yo se lo que he vivido y quien nos conoce bien, también. Si yo os contase fliparíais, pero prefiero callarme y defenderme únicamente. A veces me pierden las formas pero quien me quiere y me conoce de verdad sabe como soy. Soy humilde y buena persona, más aún cuando quiero a alguien y estoy enamorada", ha comenzado explicando la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres'.

Muy enfadada por las palabras de su ex, que ha acusado a Violeta de haber provocado la mayoría de las discusiones que habrían provocado su ruptura, la valenciana ha explicado las "verdaderas razones" que habrían terminado matando el amor entre la pareja, acusando a su ex no no trabajar y confesando que le ha mantenido durante el noviazgo. "Muchas de las discusiones que hemos tenido han sido por lo mismo. Yo me levantaba para ir a trabajar en televisión. Gracias a ella tengo todo lo que tengo. No como él, que habla pestes de la tele. Cada vez que llegaba a casa, él estaba tumbado sin hacer nada, jugando a la 'play'. Yo hacía la compra, trabajaba y pagaba todo. Cuando volvía a casa él estaba tumbado y nunca se le podía pedir nada", ha comentado.

"Tú dices que estás orgulloso de haberme dejado, yo también estoy orgullosa de que lo hicieses, porque ese día me tocó la lotería. Ni los buenos son tan buenos ni los malos tan malos. Yo de buena no he ido nunca. Yo como siempre arrastrándome. Siempre le he intentado levantar la moral, siempre, le decía lo guapo que es y lo que le quería, cada día, mil veces, porque le amaba, al igual que le he querido y respetado hasta el final. Hace un mes y poco que lo hemos dejado, hemos hablado solamente en 3 ocasiones, por mi parte siempre con respeto y educación", ha continuado explicando Violeta, enfadada a la vez que emocionada.

Además, muy dolida con Julen por afirmar que mientras ella no estaba en casa, él tampoco podía estar, Violeta ha desmentido las palabras del que fuera su pretendiente favorito: "Jamás le he dicho que en mi casa no entrara si no estaba yo, porque siempre que me iba, él se quedaba en ella.

"A los dos días de haberlo dejado conmigo en navidades, mientras yo estaba jodida con mi familia, tú sí estabas subiendo vídeos de fiesta y tirándole ficha a otras chicas. Tengo la suficiente educación como para no hacer un vídeo tan asqueroso como el que has hecho, porque puedes contar tu verdad pero si has querido a una persona, ese vídeo tan asqueroso no lo haces. Con eso ya demuestras la educación que te han dado", ha asegurado.

Por último, Violeta ha puesto punto y final a la historia, entre lágrimas, deseando recuperarse pronto y mandándole un último mensaje a Julen: "Se acabó. No dejéis nunca que os pisen. Salud para mí y para los míos, que del resto ya me encargaré yo. Sé que con esto le voy a dar mas bombo a ese vídeo, solo espero que te forres con 'YouTube', pero que me dejes en paz, que no me hagas mas daño, que yo lo único que quiero es olvidarme de ti. No quiero saber nada más, que pase el tiempo y olvidarme. No puedo más, esto me está afectando a la salud desde hace un tiempo y ya no puedo más, se acabó".

