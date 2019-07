Claudia 'MyHyV' aclara si ha vuelto o no con Abraham: "Tengo muchas preguntas sobre esto"

Claudia aclara todo sobre su delgadez

La ronda de preguntas de Instagram no ha quedado ahí. La influencer también ha querido dejar claro todo sobre su delgadez, algo que parece preocuparle mucho a sus seguidores. Este es el mensaje que ha escrito en sus redes sociales: "Siempre he sido delgadita. Hay épocas en las que he pesado más que en otras. Por ejemplo, al programa entré híper delgada porque venía de una ruptura y lo había pasado muy mal. Empecé a engordar cuando me dieron el trono porque tenía mucha ansiedad y me daba por comer sin parar por las noches. Realmente no me obsesiono. Hay momentos en los que peso más y otros en los que peso menos. Si estoy nerviosa pierdo peso muy rápido y eso es lo que me pasó el mes pasado. Y sí, como muchísimo y me da bastante rabia tener que leer cada día que no lo hago. Lo importante es estar sano y quererse a uno mismo, con más o menos kilos. Es bueno querer verse bien, pero siempre con moderación y sin llegar a obsesionarse con ello.