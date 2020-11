Los hechos tuvieron lugar en noviembre de 2012, cuando Yuyee regresaba a su país tras un viaje a Vietnam. La ex de Frank fue detenida en el aeropuerto de Don Mueang porque entre sus pertenencias localizaron cinco miligramos de cocaína, una cantidad que es considerada como narcotráfico en Tailandia.

Desde un primer momento, su exmarido señaló que todo esto le parecía un poco “sospechoso” y se mostró muy desconcertado con lo que había ocurrido. De hecho, no dudó en defender a capa y espada la inocencia de su exmujer y criticar la supuesta manipulación de pruebas por parte de las autoridades.

Yuyee fue condenada a 15 años de prisión y llevaba cumpliendo con su condena desde el año 2014. Desde entonces, Frank Cuesta no ha dejado de visitarla junto a sus hijos mientras que continuaba con su lucha para tratar de esclarecer esta delicada situación.

Estas han sido las palabras con las que el veterinario ha anunciado que su exmujer ha salido de la cárcel: “Yuyee ha quedado libre hoy. Ya está durmiendo con sus hijos”. La cosa no ha quedado ahí y el activista ha querido agradecer todo el apoyo que ha recibido durante estos años por parte de muchas personas que no han dudado en seguir este caso muy de cerca. “Solo puedo decir gracias y gracias a todos los que habéis estado ahí con vuestro cariño”, ha apuntado.

El activista español ha confesado que Yuyee ha recibido tantas cartas, de personas anónimas, durante este tiempo que le han dado cuatro cajas a su salida de prisión. Además, ha recalcado que es muy importante el apoyo que ha recibido por parte de algunos medios de comunicación, aunque considera que ahora no es el momento idóneo para hablar abiertamente con ninguno de ellos.

El herpetólogo ha explicado que su exmujer no pasa por su mejor momento y que las cárceles de Tailandia son muy distintas a las de otros países. “Han sido muchos días, seis años y medio ahí dentro. Le costará mucho tiempo acostumbrarse a otras cosas”, ha apuntado mirando fijamente a la cámara. "El triunfo es para ella y para nuestros hijos", ha expresado.

Frank Cuesta habla del infierno que han vivido Yuyee y sus cuatro hijos

Frank Cuesta se ha sincerado como nunca hablando sobre la estancia en prisión de Yuyee y los duros momentos que ha vivido durante estos 2.345 días que ni sus hijos ni su exmujer ni él mismo podrán olvidar. “He pasado por muchas cosas y las he podido superar. Ha habido muchas humillaciones y muchas veces me he tenido que callar. Ahora es el momento de que ella recupere el tiempo perdido con sus hijos y se recupere físicamente”, ha expresado mostrándose muy emocionado.