'Para toda la vida: The Bachelorette': ¡estreno el próximo lunes a las 22.50 en Telecinco!

“Al ir poco a poco confiando en mí misma, ha sido cuando esa coraza se ha roto y por fin he podido sentir de verdad. He tenido relaciones tóxicas y no me he sentido completa. No me abría a nadie y no me he sentido valorada por las personas que he tenido al lado”, ha confesado Sheila Martori antes de comenzar esta aventura. A lo largo de diez capítulos, viviremos con ella todas sus emociones y sabremos si por fin ha conseguido su final feliz.