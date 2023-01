Hugo Paz fue el tentador favorito de Tania Déniz en la quinta edición de 'La isla de las tentaciones' . Poco después del fin del programa, pasaron unos días juntos en Cádiz, pero la modelo no estaba preparada para iniciar una relación y lo suyo no cuajó. Ahora, ella sale con Albert Barranco, que es su defensor en plató en 'Pesadilla en El Paraíso' y ya examigo de Hugo , que ha explicado en sus redes sociales por qué se ha roto su relación.

Al gaditano le han preguntado en Instagram por qué dejó de seguir a Albert en esta red social cuando empezó a salir con la tinerfeña y él ha dejado claro que esa no es la razón por la que cortó el contacto con el extronista: "Simplemente porque es más falso que una moneda de chocolate, no es porque que esté con Tania". Además, Hugo le ha lanzado un mensaje: "Y si cree que no es falso pues que me escriba personalmente que tiene mi teléfono".