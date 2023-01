Hugo Paz aclara si quiere entrar a 'Pesadilla en El Paraíso': "Con la exsuegra y Tania"

Al exconcursante de 'Supervivientes' también le han preguntado por qué su romance con Tania Déniz - que actualmente sale con Albert Barranco - no llegó al punto de una relación formal. "Pues porque simplemente no estaba para mí. En la vida pasan estas cosas y no pasa absolutamente nada. Ella tiene una vida y yo otra. Le deseo lo mejor", ha sido la respuesta de Hugo, dejando claro que no tiene ningún problema con la modelo pese a que lo suyo no terminó en un noviazgo.