Jorge también le dedicaba a Óscar unas bonitas palabras: "Mi Óscar. Cómo me encanta cuando estábamos ahí, que planchabas y yo te decía: 'Me encanta cómo planchas, que me relajo'. Eres una gran persona. Eres único y especial. Te mereces, igual que el resto, estar en la final". Por último, se despedía de Ruvens y Edi: "No tengo tiempo, lo siento. Sois todos especiales para mí. Aquí, siempre, en el corazón".