Maica se alegraba mucho al escuchar su nombre cuando se daba la salvación para la expulsión, lo que agradecía a la audiencia, momento en el que Carlos Sobera le decía "te escuchamos", algo que la concursante no escuchaba bien: "¿Eh? Te he entendido: 'te expulsamos', me van tan rápido las pulsaciones que no te oígo".